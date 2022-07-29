Новости0

Юморист Морозов пожаловался на финансовые проблемы у российских комиков

Юморист Морозов пожаловался на финансовые проблемы у российских комиков
prt scr youtube.com/Доктор Сайковв

Юморист Александр Морозов рассказал о том, как фактически лишился заработка. Комик в интервью порталу Prozvezd рассказал, что по центральному телевидению теперь редко показывают юмористические шоу, оставив его и коллег без работы.

Морозов отметил, что после пандемии коронавируса многие артисты с облегчением вздохнули, ожидая, что можно будет возобновить концертную деятельность и съемки.

«Юмористических концертов сейчас стало очень мало, съемок практически нет, так как на центральных каналах юмор вообще убрали, поэтому мы, юмористы, сейчас — несчастные и обездоленные люди. Получается, что два года мы сидели дома из-за коронавируса», — пожаловался Морозов.

Комик признался, что старается не унывать и занимается самосовершенствованием. Он отметил, что несколько лет назад сделал операцию по уменьшению желудка и с тех пор изрядно похудел.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.