Юморист Морозов пожаловался на финансовые проблемы у российских комиков

«Юмористических концертов сейчас стало очень мало, съемок практически нет, так как на центральных каналах юмор вообще убрали, поэтому мы, юмористы, сейчас — несчастные и обездоленные люди. Получается, что два года мы сидели дома из-за коронавируса», — пожаловался Морозов.