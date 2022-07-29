Юморист Морозов пожаловался на финансовые проблемы у российских комиков

Юморист Александр Морозов рассказал о том, как фактически лишился заработка. Комик в интервью порталу Prozvezd рассказал, что по центральному телевидению теперь редко показывают юмористические шоу, оставив его и коллег без работы.
Морозов отметил, что после пандемии коронавируса многие артисты с облегчением вздохнули, ожидая, что можно будет возобновить концертную деятельность и съемки.
«Юмористических концертов сейчас стало очень мало, съемок практически нет, так как на центральных каналах юмор вообще убрали, поэтому мы, юмористы, сейчас — несчастные и обездоленные люди. Получается, что два года мы сидели дома из-за коронавируса», — пожаловался Морозов.
Комик признался, что старается не унывать и занимается самосовершенствованием. Он отметил, что несколько лет назад сделал операцию по уменьшению желудка и с тех пор изрядно похудел.