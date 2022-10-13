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Юморист Максим Галкин заявил, что его жесткие шутки о России лечат

Максим Галкин прокомментировал признание его иноагентом в РФ
prt scr youtube.com | Красный квадрат

Сбежавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) заявил, что его шутки имеют якобы лечебный успокаивающий эффект.

Галкин*, после того как уехал с семьей из России, начал гастролировать сначала по городам Израиля, а потом и по всей Европе. В своих выступлениях шоумен часто жестко высмеивает Россию и россиян. А недавно Галкин* заявил, что его шутки очень нравятся иностранцам и благотворно влияют на европейскую аудиторию.

«Я все чаще слышу после своих концертов отзывы, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект», — написал юморист после очередного выступления.

Как стало известно, Максима Галкина* могут лишить родительских прав. Поводом стали не только его резкие высказывания о Родине в свете спецоперации на Украине, но и слухи о нетрадиционной ориентации.

* — физлицо, выполняющее функции иноагента на территории России

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