Юморист Максим Галкин заявил, что его жесткие шутки о России лечат

Галкин*, после того как уехал с семьей из России, начал гастролировать сначала по городам Израиля, а потом и по всей Европе. В своих выступлениях шоумен часто жестко высмеивает Россию и россиян. А недавно Галкин* заявил, что его шутки очень нравятся иностранцам и благотворно влияют на европейскую аудиторию.