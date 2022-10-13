Юморист Максим Галкин заявил, что его жесткие шутки о России лечат

Сбежавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) заявил, что его шутки имеют якобы лечебный успокаивающий эффект.
Галкин*, после того как уехал с семьей из России, начал гастролировать сначала по городам Израиля, а потом и по всей Европе. В своих выступлениях шоумен часто жестко высмеивает Россию и россиян. А недавно Галкин* заявил, что его шутки очень нравятся иностранцам и благотворно влияют на европейскую аудиторию.
«Я все чаще слышу после своих концертов отзывы, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект», — написал юморист после очередного выступления.
Как стало известно, Максима Галкина* могут лишить родительских прав. Поводом стали не только его резкие высказывания о Родине в свете спецоперации на Украине, но и слухи о нетрадиционной ориентации.
* — физлицо, выполняющее функции иноагента на территории России