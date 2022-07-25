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Юморист Максим Галкин продал почти все свои автомобили

Юморист Максим Галкин продал почти все свои автомобили
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Шоумен и юморист Максим Галкин, сбежавший из России в Израиль, распродает свои автомобили.

Как пишет издание «Комсомольская правда» муж Аллы Пугачевой избавился от «Рэнж Ровера», «Хаммера», «Инфинити» и спортивного «Мерседеса». Теперь в его подмосковном гараже остались только две роскошные иномарки: «Бентли Арнадж» и «Мерседес-Бенц». Владельцем этих автомобилей Галкин стал в 2003 и 2008 годах соответственно.

Отмечается, что свой первый гонорар Максим Галкин потратил в автосалоне. Певец Аркадий Укупник рассказывал, что еще при своем становлении в качестве артиста юморист приобрел «Бентли» за 130 тысяч долларов.

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RusNewsToday24
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