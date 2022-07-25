Юморист Максим Галкин продал почти все свои автомобили

Как пишет издание «Комсомольская правда» муж Аллы Пугачевой избавился от «Рэнж Ровера», «Хаммера», «Инфинити» и спортивного «Мерседеса». Теперь в его подмосковном гараже остались только две роскошные иномарки: «Бентли Арнадж» и «Мерседес-Бенц». Владельцем этих автомобилей Галкин стал в 2003 и 2008 годах соответственно.