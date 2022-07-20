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Юморист Максим Галкин показал подросших детей от Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал подросших детей от Аллы Пугачевой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Покинувший Россию шоумен Максим Галкин показал поклонникам на новом видео своих детей Лизу и Гарри от певицы Аллы Пугачевой. Кадры были сделаны во время прогулки семейства по побережью.

По сообщениям СМИ, Пугачева уже вернулась в Россию. Однако Галкин возвращаться на Родину не спешит. Артист проводит время за рубежом вместе с детьми.

«Девочка и закат. У Гарика вчера была куртка под цвет неба, а теперь у Лизы под цвет неба. Прелесть какая», — отметил Галкин.

Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.

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RusNewsToday24
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