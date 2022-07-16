Юморист Илья Соболев заявил о сумасшествии артиста Дмитрия Дюжева

Актер театра и кино, звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев с годами начал не только терять былую популярность, но и странно себя вести на широкой публике. «Образ» артиста раскритиковал популярный комик Илья Соболев.
По мнению юмориста, звезды российского шоу-бизнеса с течением времени начинают сходить с ума. В качестве яркого примера комик привел Дюжева.
«Он сразу был вот такой», – объяснил Соболев в выпуске своего шоу на YouTube.
Комик также акцентировал внимание на том, что практически каждый желающий может получить свою «минуту славы», однако никаких гарантий сохранения при этом здравого рассудка нет.