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Юморист Илья Соболев заявил о сумасшествии артиста Дмитрия Дюжева

Юморист Илья Соболев заявил о сумасшествии артиста Дмитрия Дюжева
prt scryoutube.com/Илья Соболев

Актер театра и кино, звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев с годами начал не только терять былую популярность, но и странно себя вести на широкой публике. «Образ» артиста раскритиковал популярный комик Илья Соболев.

По мнению юмориста, звезды российского шоу-бизнеса с течением времени начинают сходить с ума. В качестве яркого примера комик привел Дюжева.

«Он сразу был вот такой», – объяснил Соболев в выпуске своего шоу на YouTube.

Комик также акцентировал внимание на том, что практически каждый желающий может получить свою «минуту славы», однако никаких гарантий сохранения при этом здравого рассудка нет.

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RusNewsToday24
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