Новости0

Yum! Brands начал переговоры по продаже ресторанов KFC в России

Yum! Brands начал переговоры по продаже ресторанов KFC в России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после чего полностью планирует покинуть Россию. Данная информация была опубликована в официальном сообщении компании, передает РИА Новости.

«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в официальном пресс-релизе зарубежной компании.

Представители Yum! Brands уточнили, что после завершения сделки с KFC, фирма планирует полностью уйти с российского рынка.

Наряду с этим, Yum! Brands также заявила о завершении передачи прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.