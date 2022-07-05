Yum! Brands начал переговоры по продаже ресторанов KFC в России

Наряду с этим, Yum! Brands также заявила о завершении передачи прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору.

Представители Yum! Brands уточнили, что после завершения сделки с KFC, фирма планирует полностью уйти с российского рынка.

«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — сказано в официальном пресс-релизе зарубежной компании.

Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после чего полностью планирует покинуть Россию. Данная информация была опубликована в официальном сообщении компании, передает РИА Новости .