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Юлия Высоцкая заявила о пользе голодания для красоты и молодости

Юлия Высоцкая заявила о пользе голодания для красоты и молодости
globallookpress/Anatoly Lomohov

Российская и белорусская актриса театра и кино Юлия Высоцкая назвала способ оставаться красивой и молодой в 48 лет.

Как пишет сообщает BLITZ+, для этого нужно дважды в месяц голодать больше 24 часов. При этом актриса отметила, что выбирать дни нужно соответствующие лунному календарю.

«Это одиннадцатый день по санскритскому лунному календарю после новолуния и полнолуния», — рассказала Высоцкая.

Ее способ прокомментировала диетолог Римма Мойсенко. По ее мнению, такое голодание не вредит организму, но важно подходить к этому со знанием дела. 

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RusNewsToday24
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