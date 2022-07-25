Юлия Высоцкая заявила о пользе голодания для красоты и молодости

Российская и белорусская актриса театра и кино Юлия Высоцкая назвала способ оставаться красивой и молодой в 48 лет.
Как пишет сообщает BLITZ+, для этого нужно дважды в месяц голодать больше 24 часов. При этом актриса отметила, что выбирать дни нужно соответствующие лунному календарю.
«Это одиннадцатый день по санскритскому лунному календарю после новолуния и полнолуния», — рассказала Высоцкая.
Ее способ прокомментировала диетолог Римма Мойсенко. По ее мнению, такое голодание не вредит организму, но важно подходить к этому со знанием дела.