Юлия Высоцкая рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом

Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая поделилась подробностями своего состояния после заражения коронавирусом.
Высоцкая в своем Telegram-канале рассказала, что в связи с заболеванием старается пить много теплых жидкостей. Также у актрисы пропал аппетит, ей приходится заставлять себя есть, чтобы принимать лекарства.
«Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты ждут до выздоровления. Берегу ЖКТ», — написала она.
Ранее Высоцкая сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Актриса также объявила об отмене всех запланированных спектаклей с ее участием.