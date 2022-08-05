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Юлия Высоцкая рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом

Юлия Высоцкая рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом
globallookpress/Anatoly Lomohov

Заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая поделилась подробностями своего состояния после заражения коронавирусом.

Высоцкая в своем Telegram-канале рассказала, что в связи с заболеванием старается пить много теплых жидкостей. Также у актрисы пропал аппетит, ей приходится заставлять себя есть, чтобы принимать лекарства.

«Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты ждут до выздоровления. Берегу ЖКТ», — написала она.

Ранее Высоцкая сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Актриса также объявила об отмене всех запланированных спектаклей с ее участием.

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RusNewsToday24
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