Юлия Высоцкая оправдалась за неуместный гардероб в своем кулинарном шоу

Актрису и телеведущую Юлию Высоцкую часто критикуют за неуместный внешний вид в авторском кулинарном шоу. Она объяснила, почему носит такую одежду.
Высоцкая призналась, что пользуется услугами стилистов, но только в повседневной жизни, во время выходов в свет. В своем кулинарном шоу актриса надевает собственную одежду.
«Когда мы снимаем “Едим Дома!” или выпуски для YouTube, никаких стилистов нет, я одеваюсь сама, в свое. Есть еще выходы куда-то, хотя я и очень редко куда-то выхожу. Тем не менее иногда бывает», — оправдалась Высоцкая.
Она также вспомнила о принципах разумного потребления, но при этом отметила, что знаменитостей осуждают за то, что они могут выйти в свет два раза в одном и том же.