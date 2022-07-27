Юлия Высоцкая оправдалась за неуместный гардероб в своем кулинарном шоу

«Когда мы снимаем “Едим Дома!” или выпуски для YouTube, никаких стилистов нет, я одеваюсь сама, в свое. Есть еще выходы куда-то, хотя я и очень редко куда-то выхожу. Тем не менее иногда бывает», — оправдалась Высоцкая.