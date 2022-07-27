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Юлия Высоцкая оправдалась за неуместный гардероб в своем кулинарном шоу

Юлия Высоцкая оправдалась за неуместный гардероб в своем кулинарном шоу
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Актрису и телеведущую Юлию Высоцкую часто критикуют за неуместный внешний вид в авторском кулинарном шоу. Она объяснила, почему носит такую одежду. 

Высоцкая призналась, что пользуется услугами стилистов, но только в повседневной жизни, во время выходов в свет. В своем кулинарном шоу актриса надевает собственную одежду.

«Когда мы снимаем “Едим Дома!” или выпуски для YouTube, никаких стилистов нет, я одеваюсь сама, в свое. Есть еще выходы куда-то, хотя я и очень редко куда-то выхожу. Тем не менее иногда бывает», — оправдалась Высоцкая. 

Она также вспомнила о принципах разумного потребления, но при этом отметила, что знаменитостей осуждают за то, что они могут выйти в свет два раза в одном и том же. 

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RusNewsToday24
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