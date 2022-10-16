Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за его слова о “глубинном народе”

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова прокомментировала слова Артура Смольянинова, уехавшего из России, о “глубинном народе”. Напомним, что недавно актер в интервью “Медузе”* сравнил россиян с норвежцами не в пользу первых и заявил, что жалеет тех “обманутых” людей, с которыми, будучи “городским жителем и работником умственно-культурного труда”, имеет мало общего.

В своем телеграм-канале Юлия, дочь звезд советского экрана Владимира Меньшова и Веры Алентовой, ответила Смольянинову, что его актерский талант не делает его автоматически человеком более образованным и ничего не говорит о его способности критически мыслить.

На актерский факультет до сих пор часто изначально попадают люди, у которых нет шансов поступить куда-либо еще по результатам ЕГЭ. Потому что в актерской профессии востребованы несколько иные качества. Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и “умением влезать в чужую шкуру”. Я лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов из сцен, которые предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками и обладают нулевыми способностями к анализу.

При этом, по мнению Меньшовой, большинство актеров обладают огромным запасом разных эмоций “от гигантского сочувствия до праведного гнева” и столь же немалым запасом “тщеславия и амбициозности”, которые позволяют им “на серьезных щах” отчаянно смело рассуждать на любую тему.

Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне “работника умственно-культурного труда” Артура Смольянинова о глубинном российском народе. Ранее, в апреле, Артур Смольянинов дал интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), в котором резко осудил военную спецоперацию на Украине.

*СМИ признано в РФ иноагентом