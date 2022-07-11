Юлия Меньшова поразилась легкости, с которой на россиян навешиваются ярлыки

Россияне очень легко попадают под западное влияние и не ценят себя, заявила актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Телеведущая отметила, что русские люди всегда сомневаются в себе и не ценят свой труд. В своем Telegram-канале Меньшова задалась вопросом, почему россияне настолько легко поддаются внушению, что часто не замечают талантливых идей соотечественников, а впоследствии, придуманные в России ноу-хау, закупают за огромные деньги у иностранцев.
«Принято считать, что Россия не слишком сильна в инженерной мысли. Как говорится, «в области балета мы впереди планеты всей», но вот руки, дескать, у нас растут не из того места. Как-то случайно в космос слетали, но в целом — отстающие. Вообще мы с легкостью принимаем на веру самые разные ярлыки относительно самих себя, которые далеко не всегда соответствуют действительности», — написала Меньшова.
Ранее СМИ сообщали, что в Ростове-на-Дону более 600 одиннадцатиклассников из четырех тысяч выпускников награждены золотой медалью.