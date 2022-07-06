Юлия Меньшова опубликовала кадры с отцом в годовщину смерти российского кинорежиссера

Серьезным ударом для многих россиян стал уход из жизни режиссера Владимира Меньшова 5 июля 2021 года. В свои 81 год он был бодр, полон творческих планов и активен, однако последствия перенесенного коронавируса подкосили его здоровье. После гибели кинодеятеля дочь Юлия лишь год спустя почтила память отца, передает ТeleРrogramma.