Юлия Меньшова опубликовала кадры с отцом в годовщину смерти российского кинорежиссера

Серьезным ударом для многих россиян стал уход из жизни режиссера Владимира Меньшова 5 июля 2021 года. В свои 81 год он был бодр, полон творческих планов и активен, однако последствия перенесенного коронавируса подкосили его здоровье. После гибели кинодеятеля дочь Юлия лишь год спустя почтила память отца, передает ТeleРrogramma.
Источник отметил, что россияне полюбили Меньшова за его проникновенные кинокартины «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», фразы из которых давно стали бытовыми цитатами. Многие поклонники писали большие посты о своем горе из-за утраты столь талантливого режиссера.
Однако родная дочь Юлия Меньшова до последнего времени оставалась немногословна. Так, после смерти родственника в личных соцсетях она написала лишь: «Все. Все… все…».
Но недавно артистка опубликовала совместный кадр с отцом, подписав его «Год». Рядом со словом Меньшова прикрепила стикер черного сердечка.