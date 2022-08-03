Юлия Меньшова: Галкина сделали «предателем» по чьему-то заказу

Российская актриса Юлия Меньшова, в отличие от многих, решила поддержать уехавшего из РФ Максима Галкина. Артистка подозревает, что юмориста намеренно сделали «предателем».
В очередном выпуске YouTube-шоу «Сама Меньшова» актриса предположила, что против Галкина якобы развернули специальную кампанию. Как раз по этой причине, как считает Юлия, артист и лишился заработка, так как большинство его концертов стали отменять.
«Я знаю, что на прокатчиков давили. Мол, вам это не выгодно, но отменяйте как хотите. Он уехал в Израиль, сказав, что у него отпуск, а дальше здесь стали закручивать гайки», — заявила Меньшова.
Галкин вместе супругой Аллой Пугачевой и детьми покинули Россию после начала специальной военной операции. Долгое время звездная пара жила в Израиле, однако сейчас, как пишут СМИ, Алла и Максим планируют переезд в США.