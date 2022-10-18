Юлия Ковальчук порадовала дочь необычным подарком на день рождения

«Честно говоря, котенка очень хотела наша доченька, поэтому мы подумали, подумали и решили, что детские воспоминания будут еще ярче, если на день рождения малышка получит долгожданный подарок», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие» в социальных сетях.