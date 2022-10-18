Юлия Ковальчук порадовала дочь необычным подарком на день рождения

Певица Юлия Ковальчук сделала дочери необычный подарок, о котором она давно мечтала. Девочку осчастливили в день рождения.
Наследница Ковальчук и Алексея Чумакова мечтала, чтобы дома была кошка. В семье уже есть собака, а теперь появились две кошки.
«Честно говоря, котенка очень хотела наша доченька, поэтому мы подумали, подумали и решили, что детские воспоминания будут еще ярче, если на день рождения малышка получит долгожданный подарок», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие» в социальных сетях.
По ее словам, адаптация двух новых членов семьи прошла успешно. Теперь дочь Ковальчук и Чумакова будет воспитывать котят.