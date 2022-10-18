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Юлия Ковальчук порадовала дочь необычным подарком на день рождения

Юлия Ковальчук порадовала дочь необычным подарком на день рождения
Global Look Press | Natalia Shakhanova

Певица Юлия Ковальчук сделала дочери необычный подарок, о котором она давно мечтала. Девочку осчастливили в день рождения.

Наследница Ковальчук и Алексея Чумакова мечтала, чтобы дома была кошка. В семье уже есть собака, а теперь появились две кошки.

«Честно говоря, котенка очень хотела наша доченька, поэтому мы подумали, подумали и решили, что детские воспоминания будут еще ярче, если на день рождения малышка получит долгожданный подарок», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие» в социальных сетях.

По ее словам, адаптация двух новых членов семьи прошла успешно. Теперь дочь Ковальчук и Чумакова будет воспитывать котят.

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RusNewsToday24
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