Юлия Хлынина на съемках драмы «Елизавета» столкнулась с предательством

«Нет, я скорее моногамна. Я рациональный человек, крепкий, мне тяжело менять своих пассий. Елизавета более романтичная, чувственная и порывистая. Я с большим трудом переходила из отношений в отношения, а Елизавета делает это лихо, игриво. Конечно, она тоже переживает и грустит, но недолго. Такая вот живая и романтичная натура», — отметила артистка.