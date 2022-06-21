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Юлия Хлынина на съемках драмы «Елизавета» столкнулась с предательством

Юлия Хлынина на съемках драмы «Елизавета» столкнулась с предательством
Агентство «Москва» / Софья Сандурская

Премьера сериала «Елизавета» стартовала на онлайн-платформе ВГТРК «Смотрим». В 12-серийной исторической драме актрисе Юлии Хлыниной досталась главная роль.

По сюжету первый российский император Петр I передал правление страной после своей смерти младшей дочери — 16-летней Елизавете. Действия сериала происходят в 1725 году.

Перед премьерой фильма актриса, исполнившая роль Елизаветы, призналась, что она не похожа на свою героиню.

«Нет, я скорее моногамна. Я рациональный человек, крепкий, мне тяжело менять своих пассий. Елизавета более романтичная, чувственная и порывистая. Я с большим трудом переходила из отношений в отношения, а Елизавета делает это лихо, игриво. Конечно, она тоже переживает и грустит, но недолго. Такая вот живая и романтичная натура», — отметила артистка.

globallookpress/Viktor Kornushin
globallookpress/Viktor Kornushin

В картине много дворцовых интриг, предательства и заговоров, призналась Хлынина. Однако актриса убеждена, что именно эти события сделали из беззаботной Елизаветы настоящую императрицу с твердой волей.

В сериале также, помимо Юлии Хлыниной, сыграли Александр Балев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков и Алексей Агранович.

кино сериал "Елизавета" юлия хлынина
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