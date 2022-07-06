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Юлия Барановская снова прибыла в Донбасс, чтобы поддержать бойцов

Юлия Барановская снова прибыла в Донбасс, чтобы поддержать бойцов
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Телеведущая Юлия Барановская снова посетила Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих. Она встретилась с бойцами из батальона «Пятнашка», которые отмечали восемь лет со дня создания.

Кроме этого, повидаться с ними приехал вокалист Григорий Лепс. Артист присутствовал на награждении офицеров, а затем исполнил для них несколько песен. О том, как прошла встреча Барановской, пока не уточняется, пишет kp.ru

Примечательно, что Барановской и Лепсу приписывают романтическую связь. Сами артисты не торопятся комментировать данную информацию. 

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