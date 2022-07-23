Юлия Барановская появилась в Кремле в эффектном платье в пол

Телеведущая Юлия Барановская стала ведущей на торжественном праздновании Дня работника торговли. Мероприятие проходило в Кремле.
Для концерта Барановская выбрала эффектное платье в пол красного цвета. Образ знаменитость дополнила локонами и красной помадой.
Кроме того, телеведущая поделилась кадрами с мероприятия у себя в социальных сетях. На одном из них Барановская запечатлена в объятиях певца Егор Крида.
«У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом?» — написала знаменитость.
Ранее Юлия Барановская призналась, что она по своей вине потеряла близкого человека. Телеведущая до сих пор жалеет о случившемся.