Новости0

Юлиан заявил, что уколы для диабетиков помогли ему похудеть на 26 килограммов

Юлиан заявил, что уколы для диабетиков помогли ему похудеть на 26 килограммов
globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Певец Юлиан рассказал, как ему удалось похудеть на 26 килограммов. Как оказалось, секрет кроется в уколах для диабетиков. 

Исполнитель принял участие в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Беседуя с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой, вокалист удивил присутствующих своим методом избавления от лишнего веса. 

Он отметил, что существуют определенные уколы, которые делают только страдающим диабетом. Однако в случае избыточной массы тела у человека возникает преддиабетное состояние.

Тогда такому пациенту разрешают делать один укол в неделю. Данная процедура поможет избавить примерно от семь килограммов.

«Я уверен, что начиная от Пугачевой и заканчивая Фадеевым все на этих уколах. У Пугачевой, как я понимаю, диабет», — подчеркнул Юлиан. 

Кроме этого, артист рассказал о своем выступлении пред королевой Великобритании Елизаветой II в 1994 году. Певец признался, что монарх пожала ему руку. 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.