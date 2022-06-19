Юлиан заявил, что уколы для диабетиков помогли ему похудеть на 26 килограммов

Певец Юлиан рассказал, как ему удалось похудеть на 26 килограммов. Как оказалось, секрет кроется в уколах для диабетиков.
Исполнитель принял участие в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Беседуя с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой, вокалист удивил присутствующих своим методом избавления от лишнего веса.
Он отметил, что существуют определенные уколы, которые делают только страдающим диабетом. Однако в случае избыточной массы тела у человека возникает преддиабетное состояние.
Тогда такому пациенту разрешают делать один укол в неделю. Данная процедура поможет избавить примерно от семь килограммов.
«Я уверен, что начиная от Пугачевой и заканчивая Фадеевым все на этих уколах. У Пугачевой, как я понимаю, диабет», — подчеркнул Юлиан.
Кроме этого, артист рассказал о своем выступлении пред королевой Великобритании Елизаветой II в 1994 году. Певец признался, что монарх пожала ему руку.