Петербургский международный экономический форум подошел к концу. Он стал юбилейным, 25-м по счету событием такого рода. Об окончании важного для российской экономики мероприятия рассказывает в своем материале ФАН, входящий в Медиагруппу «Патриот».
Деловая активность на форуме показала, что западные санкции не возымели того эффекта, на который рассчитывали страны Евросоюза и США. Часть экспертов полагает, что это напротив создало новые условия для развития российских предприятий.
Разные регионы продемонстрировали разные результаты на форуме. Так, Смольный подорвал доверие инвесторов, когда без объяснения причин в одностороннем порядке расторг заключенный в прошлом году договор на реновацию промзоны «Горская». Тогда губернатор Александр Беглов решил изменить застройку заброшенной территории, о чем с компанией «Мегалайн» в рамках ПМЭФ-2021 было подписано соответствующее соглашение. Однако теперь вместо технологического кластера, IT-сектора и культурного центра на заброшенной территории будет возведен очередной яхт-клуб.
На форуме были представлены также стенды Донбасса. Сразу несколько крупных российских организаций публично поддерживали народные республики во время форума. Для помощи ДНР и ЛНР было учреждено несколько социальных проектов.