Юбилейный ПМЭФ-2022 закончился в Северной столице

Разные регионы продемонстрировали разные результаты на форуме. Так, Смольный подорвал доверие инвесторов, когда без объяснения причин в одностороннем порядке расторг заключенный в прошлом году договор на реновацию промзоны «Горская». Тогда губернатор Александр Беглов решил изменить застройку заброшенной территории, о чем с компанией «Мегалайн» в рамках ПМЭФ-2021 было подписано соответствующее соглашение. Однако теперь вместо технологического кластера, IT-сектора и культурного центра на заброшенной территории будет возведен очередной яхт-клуб.