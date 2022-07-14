Юбилейный концерт группы «Земляне» покажут по НТВ 22 июля

Легендарна группа «Земляне» дала грандиозный юбилейный концерт в честь своего 45-летия на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Россияне смогут увидеть телеверсию мероприятия на телеканале НТВ 22 июля в 22.33 по московскому времени.
На концерте присутствовали 45 тысяч зрителей всех возрастов. Во время выступления музыканты летали над залом на тросах, поднимались на огромную высоту с помощью вращающихся платформ и даже запускали настоящий реактивный самолет. Телезрителям будет на что посмотреть и чему удивиться.
«Вы увидите, как вечно молодой Игорь Романов летит под сводами стадиона на высоте 70 метров и одновременно “пилит” виртуозное гитарное соло. Как барабанщик взмывает в воздух вместе с установкой, и, вращаясь на 360 градусов во все стороны, устраивает настоящий драмэкстрим», — сообщили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие музыканты симфонического оркестра, воздушные гимнасты, танцоры и детский хор. Световые эффекты, фаер-шоу с живым огнем никого не оставили равнодушным. «Земляне» исполнили 21 хит разных лет, в том числе «Трава у дома», «Каскадеры», «Красный конь», «Мама», «Эй, страна» и многие другие.