Юбилейный концерт группы «Земляне» покажут по НТВ 22 июля

На концерте присутствовали 45 тысяч зрителей всех возрастов. Во время выступления музыканты летали над залом на тросах, поднимались на огромную высоту с помощью вращающихся платформ и даже запускали настоящий реактивный самолет. Телезрителям будет на что посмотреть и чему удивиться.