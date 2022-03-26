YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса за «нарушение правил»

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YouTube-канал
пранкеров Вована и Лексуса оказался недоступным для пользователей.
Администрация видеохостинга заблокировала его за «нарушение правил сообщества».
Представители
площадки не уточнили, о каких конкретно правилах идет речь. Сейчас видео с
канала пранкеров посмотреть невозможно, вместо этого высвечивается табличка с
предупреждением: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества
YouTube».
Пранкеры 17 марта
связались с британским министром обороны Беном Уоллесом. Он заявил, что
Лондон регулярно отправлял на Украину оружие и военных инструкторов. Слова
главы ведомства вызвали волну недовольства среди британцев.
Еще один разговор
состоялся накануне, на этот раз объектом розыгрыша стала глава британского МВД
Прити Пател. Вован и Лексус представились украинским премьером Денисом
Шмыгалем. Министр в ходе беседы подтвердила, что Лондон охотно примет на своей
территории иностранных националистов, передает телеканал «360».