YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса за «нарушение правил»

Еще один разговор

состоялся накануне, на этот раз объектом розыгрыша стала глава британского МВД

Прити Пател. Вован и Лексус представились украинским премьером Денисом

Шмыгалем. Министр в ходе беседы подтвердила, что Лондон охотно примет на своей

территории иностранных националистов, передает телеканал «360».