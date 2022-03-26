YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса за «нарушение правил»

prt scr youtube.com/ Dmitry Puchkov Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

prt scr youtube.com/ Dmitry Puchkov

YouTube-канал
пранкеров Вована и Лексуса оказался недоступным для пользователей.
Администрация видеохостинга заблокировала его за «нарушение правил сообщества».

Представители
площадки не уточнили, о каких конкретно правилах идет речь. Сейчас видео с
канала пранкеров посмотреть невозможно, вместо этого высвечивается табличка с
предупреждением: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества
YouTube».

Пранкеры 17 марта
связались с британским министром обороны Беном Уоллесом. Он заявил, что
Лондон регулярно отправлял на Украину оружие и военных инструкторов. Слова
главы ведомства вызвали волну недовольства среди британцев. 

Еще один разговор
состоялся накануне, на этот раз объектом розыгрыша стала глава британского МВД
Прити Пател. Вован и Лексус представились украинским премьером Денисом
Шмыгалем. Министр в ходе беседы подтвердила, что Лондон охотно примет на своей
территории иностранных националистов, передает телеканал «360». 

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »