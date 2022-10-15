YouTube получил давно ожидаемое обновление на Android TV и Google TV

Компания Google выпустила обновление для приложения YouTube для платформы умных телевизоров – Android TV.





Приложение YouTube для Android TV и Google TV стало доступно в версии 3.0 и приносит давно ожидаемый энтузиастами и пользователями освежённый интерфейс.

Отмечается, что обновление значительно упрощает получение информации о видео, которое вы смотрите, а также добавляет некоторые элементы дизайна Material You в пользовательский интерфейс.





Например, заголовки видео больше не отображаются в верхнем левом углу экрана, вместо этого они перемещены в закругленное поле с именем пользователя, загрузившего видео, количеством просмотров и датой публикации.





Обновленный пользовательский интерфейс уже появился на ряде устройств Android TV и Google TV, включая Nvidia Shield TV, Chromecast и другие. Обновление постепенно распространяется на большее количество учетных записей.





Напомним, Google выпустила YouTube для Android TV почти шесть лет назад, в августе 2015 года. А Google TV представляет собой фирменную оболочку для Android TV.