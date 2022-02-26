YouTube отключил монетизацию канала RT

Популярный видеохостинг YouTube отключил монетизацию аккаунтов RT. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Отключение монетизации коснулось всех каналов СМИ, вещающих на всех языках. YouTube ввел ограничения, в том числе, для документального аккаунта RTД. Видеохостинг сослался на то, что аккаунты якобы не отвечают его правилам.

На Украине ведется специальная операция, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. По словам президента России Владимира Путина, данная мера стала вынужденной для защиты граждан Донбасса.

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