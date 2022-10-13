Yonhap: южнокорейские военные зафиксировали новый пуск ракеты из КНДР

Ранее в октябре КНДР уже проводила запуск ракеты. Тогда снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK