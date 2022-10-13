Yonhap: южнокорейские военные зафиксировали новый пуск ракеты из КНДР

КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты, сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на представителей Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
По данным журналистов, южнокорейские военные зафиксировали запуск ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря.
«Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря», — говорится в сообщении.
Ранее в октябре КНДР уже проводила запуск ракеты. Тогда снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.