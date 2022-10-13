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Yonhap: южнокорейские военные зафиксировали новый пуск ракеты из КНДР

Yonhap: южнокорейские военные зафиксировали новый пуск ракеты из КНДР
Global Look Press | Winfried Rothermel/imago stock&people

КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты, сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на представителей Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

По данным журналистов, южнокорейские военные зафиксировали запуск ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря.

«Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре КНДР уже проводила запуск ракеты. Тогда снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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