Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Стоит отметить, что это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуск МБР, баллистической ракеты для ПЛ, систем космического спутника и новой тактической системы для ядерных вооружений. Предыдущий запуск с территории Северной Кореи произошел 25 мая, предположительно, это также была межконтинентальная баллистическая ракета.