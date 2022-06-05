Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сейчас южнокорейское военное ведомство проводит анализ полета. Идет оценка дальности, наибольшей высоты и других деталей.
Стоит отметить, что это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуск МБР, баллистической ракеты для ПЛ, систем космического спутника и новой тактической системы для ядерных вооружений. Предыдущий запуск с территории Северной Кореи произошел 25 мая, предположительно, это также была межконтинентальная баллистическая ракета.