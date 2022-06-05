Yle: в Финляндии хотят уничтожить миллионы килограммов форели из-за санкций против России

Отмечается, что у финских фермеров образовался переизбыток мальков. При этом, вес взрослых особей которых может достичь миллионов килограммов. Для того, чтобы избавиться от трудностей, необходимо уничтожить рыбное поголовье, но сделать это запрещают законы Евросоюза.