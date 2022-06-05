Yle: в Финляндии хотят уничтожить миллионы килограммов форели из-за санкций против России

Финские рыбоводческие хозяйства столкнулись с большими трудностями из-за реализации радужной форели. Из-за нарушения поставок в Россию, в стране образовался переизбыток мальков, отмечается в статье Yle, пишет «ИноСМИ».
Отмечается, что у финских фермеров образовался переизбыток мальков. При этом, вес взрослых особей которых может достичь миллионов килограммов. Для того, чтобы избавиться от трудностей, необходимо уничтожить рыбное поголовье, но сделать это запрещают законы Евросоюза.
Сотрудники отрасли написали петицию в министерство сельского и лесного хозяйства и министерству окружающей среды Финляндии с требованием внести меры, которые позволят вырастить мальков радужной форели, предназначавшихся для поставок в РФ, и реализовать их на внутреннем рынке.
Если проблему получится решить, то на финских прилавках форель появится уже к 2024-му голу. Но при этом, ждать снижения цен на рыбу не стоит, говорится в публикации.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.