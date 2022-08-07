YLE: Финляндия может потерять тонны урожая клубники из-за дефицита рабочих

Огромный урожай клубники может остаться на полях Финляндии из-за острой нехватки рабочих. Об этом сообщил портал YLE.
Речь идет о двух миллионах тонн клубники, что составляет приблизительно 15% от общего сбора страны. Ключевой причиной стала нехватка рабочих рук. Обычно Финляндия привлекала для сбора урожая украинцев.
Многие фермеры, несмотря на активный поиск персонала, жалуются на острую нехватку рабочей силы. На оперативную замену украинских сборщиков рассматривается наем сотрудников из Таиланда. Однако неизвестно, поможет ли это спасти текущий урожай.