YeniSafak: Турция может заняться реэкспортом российского газа при эмбарго со стороны ЕС

Турция получит возможность перепродавать российский газ в европейские страны, если со стороны ЕС будет введено эмбарго на голубое топливо из РФ. Об этом в статье для YeniSafak заявил экономист Левент Йылмаз.
Эксперт считает, что это будет единственно верное решение в случае подобного развития событий. При этом Йылмаз отметил, что уже сегодня санкции против российских банков существенно усложнили операции с оплатой газа.
«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал Йылмаз.
Однако вопрос об эмбарго на российские энергоресурсы до сих пор стоит ребром, передает URA.RU. Планы Еврокомиссии о сокращении использования природного газа на 15% были отвергнуты жителями стран ЕС.