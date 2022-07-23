Язык мой — враг мой: какие высказывания позволил в адрес России заочно арестованный украинский журналист Гордон

Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно арестован по решению суда в Москве, его обвиняют сразу по трем статьям. О резких высказываниях Гордона — в материале «Народных Новостей».
Несколькими днями ранее МВД России объявило Гордона в розыск — журналист не раз негативно высказывался о России на публике, оскорблял военных РФ и угрожал им. Кроме того, он не раз призывал совершать преступления против них.
В эфире украинского ТВ он призывал весь мир говорить с Россией «языком силы», а президента США Джо Байдена просил пригрозить ядерным оружием. Гордон не раз утверждал, что в России якобы организованы лагеря для пыток беженцев, а также оскорблял россиян, называя их нищими и глупыми. А после и вовсе насылал на них проклятья.
В отношении журналиста возбуждено дело сразу по трем статьям: о публичных призывах к эскалации боевых действий, действиях, направленных на возбуждение ненависти по национальному признаку, и распространение заведомо ложных данных о действиях ВС РФ.