В эфире украинского ТВ он призывал весь мир говорить с Россией «языком силы», а президента США Джо Байдена просил пригрозить ядерным оружием. Гордон не раз утверждал, что в России якобы организованы лагеря для пыток беженцев, а также оскорблял россиян, называя их нищими и глупыми. А после и вовсе насылал на них проклятья.