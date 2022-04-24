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    Явка во втором туре президентской гонки во Франции на 17:00 составила 63,23%

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Явка во втором туре президентской гонки во Франции на 17:00 составила 63,23%

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    pixabay.com

    Явка во втором туре президентской гонки во Франции на 17:00
    по местному времени составила 63,23%. Об этом сообщило МВД республики.

    За власть на выборах во Франции борются действующий глава
    страны Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение»
    Марин Ле Пен. Оба кандидата уже посетили избирательные участки, чтобы проголосовать.

    Макрон также успел тепло пообщаться с гражданами. Одного из
    избирателей он даже поблагодарил поцелуем в лысину.

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