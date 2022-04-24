Явка во втором туре президентской гонки во Франции на 17:00 составила 63,23%

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Явка во втором туре президентской гонки во Франции на 17:00
по местному времени составила 63,23%. Об этом сообщило МВД республики.
За власть на выборах во Франции борются действующий глава
страны Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение»
Марин Ле Пен. Оба кандидата уже посетили избирательные участки, чтобы проголосовать.
Макрон также успел тепло пообщаться с гражданами. Одного из
избирателей он даже поблагодарил поцелуем в лысину.
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