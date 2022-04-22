Ястребы проходят плановый медосмотр на мурманском полигоне

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Ястребы-тетеревятики Дарвин и Кассиопея, проживающие на
территории Экотехнопарка Мурманской области, проходят плановый медицинский
осмотр. Хищников внимательно обследуют специалисты и дадут заключение.
Ястребов-тетеревятников в Экотехнопарке Мурманской области
используют для отпугивания стайных птиц, бесконтрольное размножение которых
может привести к антисанитарной обстановке, пишет сетевое издание «Мурманский
вестник».
Орнитологическая служба действует с сентября 2021 года.
Сейчас ястребы-тетеревятники полностью адаптировались к условиям проживания. Они
не боятся шума, который производит работающая на полигоне техника, не обращают
особого внимания на проезжающие мимо автомобили. К людям, однако, Дарвин и
Кассиопея относятся с недоверием, особенно к тем, которых видят впервые, но для
птиц их вида это в порядке вещей.