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    Ястребы проходят плановый медосмотр на мурманском полигоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ястребы проходят плановый медосмотр на мурманском полигоне

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    pixabay.com

    Ястребы-тетеревятики Дарвин и Кассиопея, проживающие на
    территории Экотехнопарка Мурманской области, проходят плановый медицинский
    осмотр. Хищников внимательно обследуют специалисты и дадут заключение.

    Ястребов-тетеревятников в Экотехнопарке Мурманской области
    используют для отпугивания стайных птиц, бесконтрольное размножение которых
    может привести к антисанитарной обстановке, пишет сетевое издание «Мурманский
    вестник».

    Орнитологическая служба действует с сентября 2021 года.
    Сейчас ястребы-тетеревятники полностью адаптировались к условиям проживания. Они
    не боятся шума, который производит работающая на полигоне техника, не обращают
    особого внимания на проезжающие мимо автомобили. К людям, однако, Дарвин и
    Кассиопея относятся с недоверием, особенно к тем, которых видят впервые, но для
    птиц их вида это в порядке вещей.

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