Ястребы проходят плановый медосмотр на мурманском полигоне

Орнитологическая служба действует с сентября 2021 года.

Сейчас ястребы-тетеревятники полностью адаптировались к условиям проживания. Они

не боятся шума, который производит работающая на полигоне техника, не обращают

особого внимания на проезжающие мимо автомобили. К людям, однако, Дарвин и

Кассиопея относятся с недоверием, особенно к тем, которых видят впервые, но для

птиц их вида это в порядке вещей.