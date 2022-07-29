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ЯRUS проведет трансляцию Дня ВМФ в социальной сети

ЯRUS проведет трансляцию Дня ВМФ в социальной сети
Автор фото Михаил Емельянов

Социальная сеть ЯRUS запланировала для своих пользователей особую развлекательную программу в День Военно-морского флота.

Во время парада команда IT-стартапа планирует устроить сюрприз, чтобы как можно ярче отметить значимый для Петербурга праздник. Также ЯRUS будет вести трансляцию с места событий, пишет Федеральное агентство новостей.

«Мы подготовили развлекательную программу для зрителей парада! Вновь ЯRUS решил подарить хорошее настроение жителям! Мы представим наших морских котиков на Дне ВМФ! И это будет незабываемо!» — подчеркнула креативная команда соцсети. 

День Военно-морского флота России широко отметят 31 июля по всей стране. Основные праздничные мероприятия пройдут в портовых городах: Севастополе, Владивостоке, Петербурге, Кронштадте и других.

День ВМФ петербург праздник ЯRUS
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RusNewsToday24
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