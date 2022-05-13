Яровая назвала личным позором слова Моравецкого об искоренении «Русского мира»

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши – это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — приводит слова политика пресс-служба «Единой России».