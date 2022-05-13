Яровая назвала личным позором слова Моравецкого об искоренении «Русского мира»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая сочла преступлением высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого об искоренении «Русского мира».
Моравецкий ранее сказал, что «Русский мир», который является для него «чудовищной новой идеологией», требует «искоренения». Об этом он написал в колонке для Telegraph.
«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши – это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — приводит слова политика пресс-служба «Единой России».
По мнению Яровой, русофобия в Польше достигла глобальных масштабов.
«Русский мир – это миллионы людей. “Искоренить” идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это», — отметила парламентарий.
Политик подчеркнула, что подобная ненависть в отношении любого народа должна пресекаться как экстремизм, особенно, когда ее выражают государственные служащие.
Ранее «Царьград» информировал, что Варшава намерена отказаться от своей части газопровода «Ямал – Европа». Такое решение может быть принято на фоне приостановки «Газпромом» поставки газа Польше, которая произошла из-за невыполнения российских условий по оплате энергоресурсов.