Яркие балетки, мюли с бантом и босоножки для поклонниц “мартинсов”: 12 пар обуви, которые стоит искать у российских брендов

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Хотя май в некоторых регионах любит пошалить не только грозами, но иногда и внезапными заморозками, окончательно ясно, что пора уже держать наготове летнюю обувь. Лето, впрочем, тоже бывает разным, так что в новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала пары на разные случаи и любой вкус: от балеток и босоножек до ботильонов с вышивкой.

1.Мюли Chilichoice for Ekonika

Цена: 13 990 рублей

“Эконика” в апреле представила капсулу, созданную совместно с Ксенией Чилингаровой. Самыми инстаграмными в линейке получились разноцветные босоножки и туфли конфетных пастельных оттенков. Кстати, обувь в коллекции сделана с использованием переработанных материалов.

“Эконика”

2.Туфли Portal

Цена: 11 990 рублей

Не такой приевшийся анималистичный принт — зебра. Туфли можно брать как приметный аксессуар — черно-белую обувь будет легко комбинировать с базовыми вещами, а образ с ними получится интересней.

Portal

3.Мюли с бантом и вышивкой Razgulyaev Blagonravova

Цена: 16 800 рублей

За время пандемии домашняя одежда проникла на подиумы, а оттуда и в модные тренды. Мюли из шелкового бархата с бантом и цветочной вышивкой также напоминают мягкие домашние туфли и вполне “подружатся” с пижамными костюмами или платьями-комбинациями, которые снова актуальны.

Razgulyaev Blagonravova

4.Туфли Lalou

Цена: 11 900 рублей

Туфли на платформе и толстом каблуке — бесспорный хит, закрепленный в топе модных трендов благодаря коллекциям Versace и Valentino. Такую обувь сейчас носят и на свадьбах (как Никола Пельтц), и на вечеринках (как Джиджи Хадид). Найти похожий фасон можно у отечественного бренда — и даже в модном розовом оттенке.

Lalou

5.Кеды “Два мяча”

Цена: 4 900 рублей

На первый взгляд может показаться, что с выбором спортивной обуви в России ситуация не очень оптимистична, но это не так. Бренд “Два мяча” появился еще в СССР и тогда бил все рекорды продаж. Сегодня марка возродилась и снова готова удовлетворить спрос на прочную и модную обувь: как известно, для многих светлые кеды — это неотъемлемая часть образа.

“Два мяча”

6.Кроссовки Afour

Цена: 13 900 рублей

Сникерхедам стоит присмотреться и к ассортименту бренда Afour, который существует с 2008 года. Задумывался он как обувное ателье, где каждый сможет создать кроссовки по индивидуальному заказу. Сегодня у Afour немало и готовых моделей, но по-прежнему можно придумать и свой дизайн.

Afour

7.Ботинки Sintezia

Цена: 8 900 рублей

Лето состоит не только из жарких дней или пляжного отпуска — перешагивать лужи после прохладных ливней можно в кожаных ботинках на платформе.

Sintezia

8.Ботильоны с тюльпаном Nevalenki

Цена: 13 000 рублей

Авторские принты, вышивка и аппликации — фирменный штрих в коллекциях бренда, который даже самым привычным моделям придает дизайнерский вид. Ботильоны с тюльпаном будут классно смотреться с самыми разными образами: можно комбинировать их с тренчем и джинсами, а можно даже и с лаконичным свадебным платьем.

Nevalenki

9.Сандалии Peshehodshoes

Цена: 10 100 рублей

Сандалии в последние годы относятся к самой трендовой летней обуви. Светлая базовая модель может стать незаменимой парой на лето: джинсы, летящие летние платья, сарафаны, шорты и футболки — все это легко можно носить с сандалиями.



Peshehodshoes

10.Лоферы Rabbit Loafers

Цена: 9 900 рублей

Лоферы — это классика, но не стоит думать, что скучная. Разнообразия можно достигнуть за счет фактур, оттенков и других деталей. Как ясно из названия марки, лоферы тут флагманский товар, но есть и жаккардовые мюли, и шлепанцы с мягкими широкими ремешками.

Rabbit Loafers

11.Босоножки Void

Цена: 11 800 рублей

Те, кто обычно носит массивную обувь вроде легендарных “мартинсов” или вдохновляется стилем панк или гранж, летний переход на босоножки и шлепки, возможно, переживает без особого энтузиазма. Но у бренда Void можно найти модели, которые отлично подойдут для плюсовых температур и не будут смотреться чужеродным элементом в устоявшемся гардеробе.



Void

12.Лаковые балетки Duet.By.Me

Цена: 13 000 рублей

Балетки, пожалуй, самый популярный компромисс между элегантностью и практичностью. Бегать в жару на каблуках готовы не все, а кеды или сандалии не всегда подходят к дресс-коду. Яркая пара балеток в такой ситуации всегда выручит.

Duet.By.Me