Японцы сочли закономерной приостановку договора о морском промысле Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Япония заморозила выплаты по межправительственному соглашению и затягивает с подписанием документа о предоставлении Сахалинской области безвозмездной технической помощи. В связи с этим действие договора о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов приостанавливается, подчеркнула она.