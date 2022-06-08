Японцы сочли закономерной приостановку договора о морском промысле Россией

Японские пользователи Twitter остро отреагировали на решение России приостановить действие соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Многие отметили провал дипломатии Токио.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Япония заморозила выплаты по межправительственному соглашению и затягивает с подписанием документа о предоставлении Сахалинской области безвозмездной технической помощи. В связи с этим действие договора о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов приостанавливается, подчеркнула она.
«А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!» – прокомментировал ситуацию пользователь hit_the_jackpot.
Другие комментаторы отмечали, что теперь «крабы и икра морских ежей точно подорожают». Некоторые японцы увидели в произошедшем результат «никчемной дипломатии» Токио. По мнению многих комментаторов, японским рыбакам следует «твердо соблюдать все условия соглашений» с Россией по выплатам компенсаций, квотам и срокам лова, чтобы избежать претензий российской стороны.
Ранее Япония ввела санкции в отношении Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также Белорусского банка развития и реконструкции, сообщил телеканал «360».