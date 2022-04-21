Японской экономике предрекли шок без российской древесины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Газета Sankei Shimbun сообщила о неприятных
последствиях для Японии после эмбарго на поставки важных ресурсов российского
производства.
Японская строительная отрасль будет поражена сильным ударом
без российской древесины, предупреждают аналитики.
Токио перестал импортировать из РФ материалы примерно на 160
млн долларов — это порядка 1% от общего объема поставок в 2021 году. Даже с учетом
небольшой доли в процентах, проблемы на японском рынке обеспечены, так как
местные компании активно используют отечественную древесину.
Эксперты напоминают, что Япония уже лицезрела «лесной шок» в
предыдущем году. Тогда нехватка материалов спровоцировала резкий рост цен. Агентство
лесного хозяйства уточняет, что Япония импортировала в 2021 году древесины на
120 млрд долларов, где российское сырье — 5,1%.
Нынешних запасов леса России хватит примерно на три месяца,
а после этого правительству придется искать новые источники пополнения
резервов, которые позволят «латать эту дыру», констатируют авторы статьи.