Японской экономике предрекли шок без российской древесины

Токио перестал импортировать из РФ материалы примерно на 160

млн долларов — это порядка 1% от общего объема поставок в 2021 году. Даже с учетом

небольшой доли в процентах, проблемы на японском рынке обеспечены, так как

местные компании активно используют отечественную древесину.