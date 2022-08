Японский салат для гипертоников: свойства и приготовление

Ученые на протяжение долгих лет продолжают доказывать прямую связь того, что мы едим, с работой нашего сердца. В ходе многочисленных исследований были названы блюда, которые необходимо употреблять людям, страдающим гипертонией. Суномоно — одно из них. Этот японский салат для гипертоников обладает полезными свойствами и имеет очень пикантный вкус.

Кардиологи рекомендуют ввести его в свой рацион тем, кого беспокоит повышенное давление. По заверениям врачей, даже одного раза в неделю будет достаточно для того, чтобы почувствовать улучшение.

Салат для гипертоников: всё об этом блюде

Полезные свойства суномоно

Популярная в Японии закуска под названием суномоно стала объектом исследования ученых из Осакского университета. Они обнаружили, что у мужчин старше 40 лет, регулярно употреблявших этот салат, уменьшилось количество жалоб на повышенное артериальное давление. Исследователи считают, что огурец в соединении с небольшим количеством уксуса поспособствовал улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Потому его настоятельно рекомендуют употреблять гипертоникам.

Классический рецепт суномоно

Список ингредиентов:

3 огурца среднего размера

0,25 ч. л. соли

3 ст. л. рисового уксуса

0,25 ч. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

1 ч. л. кунжута

Способ приготовления:

Хорошенько моем огурцы. Нарезаем их очень тонкими слайсами. Посыпаем овощи солью, перемешиваем и оставляем на 10 минут. В небольшой глубокой емкости соединяем рисовый уксус и соевый соус. Добавляем сахар и перемешиваем. Выкладываем слайсы из огурца в миску. Поливаем их готовой заправкой. Перемешиваем и посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!

Пикантный суномоно с крабовыми палочками

Список ингредиентов:

2 огурца среднего размера

3 крабовые палочки

половинка болгарского перца

небольшой кусочек нори

80 мл рисового уксуса

40 мл воды

3 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

1 щеп. перца чили

кунжут по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно моем огурец. Нарезаем его тонкими кружочками. Присыпаем овощ солью, перемешиваем Оставляем при комнатной температуре на 10 минут. Смешиваем рисовый уксус с водой. Добавляем соевый соус, сахар и перец чили. Хорошенько всё перемешиваем. Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками. Моем болгарский перец. Очищаем его от семян. Нарезаем овощ тонкой соломкой, нори — очень мелко. В глубокой емкости смешиваем все ингредиенты. Накрываем пищевой пленкой и отправляем на час в холодильник. Достаем овощи с крабовыми палочками. Отжимаем их слегка. Обжариваем на сухой сковороде кунжут и посыпаем им блюдо. Закуску можно подавать к столу!

Приготовление такого японского салата невероятно простое, особенно, если делать его по классическому рецепту. Нужно потратить меньше получаса, зато перед вами будет необычайно полезная и вкусная закуска, которая позволит улучшить работу сердца. А вы ранее пробовали салат из огурца по-японски?

