Японский салат для гипертоников: свойства и приготовление

Ученые на протяжение долгих лет продолжают доказывать прямую связь того, что мы едим, с работой нашего сердца. В ходе многочисленных исследований были названы блюда, которые необходимо употреблять людям, страдающим гипертонией. Суномоно — одно из них. Этот японский салат для гипертоников обладает полезными свойствами и имеет очень пикантный вкус.
Кардиологи рекомендуют ввести его в свой рацион тем, кого беспокоит повышенное давление. По заверениям врачей, даже одного раза в неделю будет достаточно для того, чтобы почувствовать улучшение.
Салат для гипертоников: всё об этом блюде
Полезные свойства суномоно
Популярная в Японии закуска под названием суномоно стала объектом исследования ученых из Осакского университета. Они обнаружили, что у мужчин старше 40 лет, регулярно употреблявших этот салат, уменьшилось количество жалоб на повышенное артериальное давление. Исследователи считают, что огурец в соединении с небольшим количеством уксуса поспособствовал улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Потому его настоятельно рекомендуют употреблять гипертоникам.
Классический рецепт суномоно
Список ингредиентов:
- 3 огурца среднего размера
- 0,25 ч. л. соли
- 3 ст. л. рисового уксуса
- 0,25 ч. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. кунжута
Способ приготовления:
- Хорошенько моем огурцы. Нарезаем их очень тонкими слайсами. Посыпаем овощи солью, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
- В небольшой глубокой емкости соединяем рисовый уксус и соевый соус. Добавляем сахар и перемешиваем.
- Выкладываем слайсы из огурца в миску. Поливаем их готовой заправкой. Перемешиваем и посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!
Пикантный суномоно с крабовыми палочками
Список ингредиентов:
- 2 огурца среднего размера
- 3 крабовые палочки
- половинка болгарского перца
- небольшой кусочек нори
- 80 мл рисового уксуса
- 40 мл воды
- 3 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
- 1 щеп. перца чили
- кунжут по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Тщательно моем огурец. Нарезаем его тонкими кружочками. Присыпаем овощ солью, перемешиваем Оставляем при комнатной температуре на 10 минут.
- Смешиваем рисовый уксус с водой. Добавляем соевый соус, сахар и перец чили. Хорошенько всё перемешиваем.
- Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками.
- Моем болгарский перец. Очищаем его от семян. Нарезаем овощ тонкой соломкой, нори — очень мелко.
- В глубокой емкости смешиваем все ингредиенты. Накрываем пищевой пленкой и отправляем на час в холодильник.
- Достаем овощи с крабовыми палочками. Отжимаем их слегка. Обжариваем на сухой сковороде кунжут и посыпаем им блюдо. Закуску можно подавать к столу!
Приготовление такого японского салата невероятно простое, особенно, если делать его по классическому рецепту. Нужно потратить меньше получаса, зато перед вами будет необычайно полезная и вкусная закуска, которая позволит улучшить работу сердца. А вы ранее пробовали салат из огурца по-японски?
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