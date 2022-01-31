Японский портал Traffic News перечислил особенности российской БМПТ «Терминатор»

Российская боевая машина поддержки пехоты «Терминатор» имеет говорящее название и обладает массой особенностей, считают авторы японского портала Traffic News.

БМПТ имеет сходства с танком «Марк I» времен Первой Мировой, который защищал военнослужащих от нападения вражеской пехоты, говорится в статье под названием «Танк будущего или возвращение в прошлое? Российский БМПТ "Терминатор" определяет будущее». В период Второй мировой войны танки сражались друг против друга, однако сейчас подобные лобовые столкновения стали слишком затратными, отметили журналисты.

Портал обращает внимание, что БМПТ имеют большое количество датчиков и сенсоров, что позволяет использовать их в любую погоду. Вместе с этим в основе «Терминатора» лежит успешно зарекомендовавшая себя платформа танка Т-90.

БМПТ проигрывает по боевой мощи танкам, и не может перевозить пехоту, как это делает БМП. Но один «Терминатор» способен заменить шесть бронемашин пехоты с 40 бойцами. Кроме того, добавляют японские аналитики, Министерство обороны России рассматривает БМПТ как противопехотную машину, нацеленную на поддержку танковых соединений.

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