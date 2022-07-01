Японские власти анализируют возможные последствия указа Путина о «Сахалине — 2»

«В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте “Сахалин — 2!, а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ. Таким образом, я не могу в настоящее время ответить о наших дальнейших шагах. Указ был подписан вчера, поэтому пока мы изучаем цели российской стороны и фон, поэтому о том, какие мы предпримем шаги и какие шаги предпримет каждая из компаний, я сейчас сказать не могу», — отметил Кихара во время пресс-конференции.