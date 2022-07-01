Японские смартфоны Sony станут немного китайскими? Компания думает над переводом своих аппаратов на оболочку Flyme OS

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Компания Sony не оставляет идеи использовать оболочку Flyme OS компании Meizu в своих смартфонах.





На данный момент некоторые аппараты японского гиганта в Китае поставляются из коробки с рядом приложений и виджетов из Flyme OS, но источник говорит, что Sony думает на полноценным использованием оболочки в своих аппаратах.

На это намекает новый опрос, который устроила Sony среди пользователей смартфонов Xperia. Один из вопросов как раз касался отношения пользователей к возможной интеграции Flyme OS.

Напомним, Sony заинтересовалась оболочкой Meizu ещё в прошлом году, подписав с компанией соответствующие соглашения. Пока данная инициатива ограничена Китаем, но не факт, что в итоге Flyme OS не станет основной оболочкой и для глобальных моделей Xperia.