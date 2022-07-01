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Японские смартфоны Sony станут немного китайскими? Компания думает над переводом своих аппаратов на оболочку Flyme OS

Японские смартфоны Sony станут немного китайскими? Компания думает над переводом своих аппаратов на оболочку Flyme OS

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Компания Sony не оставляет идеи использовать оболочку Flyme OS компании Meizu в своих смартфонах. 


На данный момент некоторые аппараты японского гиганта в Китае поставляются из коробки с рядом приложений и виджетов из Flyme OS, но источник говорит, что Sony думает на полноценным использованием оболочки в своих аппаратах. 

На это намекает новый опрос, который устроила Sony среди пользователей смартфонов Xperia. Один из вопросов как раз касался отношения пользователей к возможной интеграции Flyme OS.  

Напомним, Sony заинтересовалась оболочкой Meizu ещё в прошлом году, подписав с компанией соответствующие соглашения. Пока данная инициатива ограничена Китаем, но не факт, что в итоге Flyme OS не станет основной оболочкой и для глобальных моделей Xperia.  

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Meizu sony
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