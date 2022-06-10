Япония запретит поставки грузовиков, самосвалов и бульдозеров в Россию

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.