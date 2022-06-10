Япония запретит поставки грузовиков, самосвалов и бульдозеров в Россию

Японские власти в рамках нового пакета антироссийских санкций с 17 июня запретят экспортировать в РФ грузовые машины, бульдозеры и самосвалы. Соответствующее заявление сделал министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции в Токио.
По словам главы министерства, рестрикции коснутся и «другой техники». Хагиуда пояснил, что члены кабмина в начале месяца запретили поставлять в РФ продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», на фоне чего и было принято соответствующее решение.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал министр.
Несмотря на антироссийское давление, Япония считает важным участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Токио также объявляло, что не намерено покидать партнерские с Москвой шельфовые нефтегазовые проекты.