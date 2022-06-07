Япония запретила вывоз товаров в Россию и ввела санкции против новых банков

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На сайте внешнеполитического ведомства Японии говорится о введении запрета на вывоз товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении еще двух российских банков: Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ), а также против Белорусского банка развития и реконструкции. Новые санкции вводятся из-за ситуации вокруг Украины. В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы вышеупомянутых кредитных организаций.





Первая часть санкций, введенная японской стороной против России после начала военной операции на Украине, предусматривает заморозку активов ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия».

Также Япония ужесточила процедуры выдачи разрешений на экспорт в РФ полупроводников и другой продукции. Наконец Япония ввела персональные санкции в отношении ряда российских граждан.