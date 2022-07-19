Япония заняла первое место в рейтинге паспортов. Россия на 50-м месте

Консалтинговая компания Henley & Partners выпустила очередной рейтинг паспортов мира — документы оцениваются по предоставляемой ими возможности свободных путешествий (без визы и с визой по прилете). Япония сохранила лидерство — граждане этой страны могут свободно въезжать в 193 страны (на одну больше по сравнению с прошлым рейтингом), что стало рекордом за всю 17-летнюю историю ведения рейтинга. Второе место заняли Сингапур и Южная Корея (192 страны), а третье делят Германия и Испания (190 стран).

Для россиян сейчас открыто 119 безвизовых направлений — отечественный паспорт оказался на 50-м месте в рейтинге. Но авторы “индекса паспортов” отмечают, что это скорее номинальный показатель, так как “российским гражданам фактически запрещено путешествовать по большей части развитого мира, за исключением Стамбула и Дубая”. Эти города, как отмечается, сейчас особенно притягивают россиян.

Авторы признают, что и данные по другим паспортам отчасти номинальны, так как последние два года международный туризм был серьезно ограничен из-за пандемии COVID-19. Рейтинг паспортов Henley & Partners обновляется ежеквартально.