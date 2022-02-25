Япония заморозила активы трех крупных российских банков за спецоперацию в Донбассе

Правительство Японии заморозило активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия» в рамках санкционных ограничений в отношении Москвы. Подобную меру японский кабмин принял в ответ на спецоперацию на Украине, сообщил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

Ранее о введении нового пакета санкций объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Официальный Токио также сообщил о рестрикциях на экспорт товаров в Россию, которые могут быть использованы в военных целях.

«Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия"», — заявил глава министерства финансов в ходе пресс-конференции в Токио.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о старте специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер назвал такую меру вынужденной и подчеркнул, что спецоперация необходима для «демилитаризации и денацификации Украины», а также защиты людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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