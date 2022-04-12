Япония утвердила дополнительные санкции против России

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Правительство Японии утвердило дополнительные санкции против 398 россиян и 28 российских организаций. Об этом говорится в заявлении МИД.
Так, под новые санкции попали депутаты ГД, главком ВМФ России Николай Евменов, главком сухопутных войск РФ Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО «НПК “Техмаш”», МКБ «Вымпел». Также утверждается, что под ограничительные меры попали «супруга и дочь» главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Активы «Сбера» и «Альфа-банка» в стране замораживаются с 12 мая. С этой же даты вводится запрет на новые инвестиции.
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