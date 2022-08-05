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Япония передаст Украине гражданские фургоны и беспилотники

Япония передаст Украине гражданские фургоны и беспилотники
Ilya Galakhov/Global Look Press

Минобороны Японии сообщило об отправке на Украину гражданских фургонов и небольших беспилотников.

«Министерство обороны и силы самообороны продолжат оказывать максимально возможную помощь Украине», — добавили в ведомстве.

В марте Япония передала украинской армии нелетальные военные грузы — бронежилеты, шламы, видеокамеры и сухпайки.

Напомним, 1 августа президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов. Таким образом, сумма выделенных Вашингтоном средств с конца февраля достигла 8,7 миллиарда долларов.

Киев, тем не менее, считает число поставленной Западом техники недостаточной. Ранее издание Argumenti.ru сообщило, что Украина не собирается проводить анонсированное контрнаступление на юге из-за нехватки военной техники.

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