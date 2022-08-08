Япония объявила о намерении сохранить доли в нефтяном проекте «Сахалин-1»

Токио планирует сохранить доли японских игроков в совместном с Россией и другими странами нефтяном проекте «Сахалин-1». Такое заявление сделал министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда на пресс-конференции.
Таким образом японский политик прокомментировал недавний указ президента РФ Владимира Путина. Сам документ вводит запрет на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе в «Сахалине-1».
«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны… Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии», — заявил Хагиуда.
Министр отметил, что в данный момент Токио «уточняет детали». Укоити Хагиуда также обратил внимание, что российский проект важен для его страны в качестве источника поставок черного золота за пределами Ближнего Востока. По словам главы министерства экономики, Япония зависит от такого транзита на 90 процентов.