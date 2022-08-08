Япония объявила о намерении сохранить доли в нефтяном проекте «Сахалин-1»

«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны… Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии», — заявил Хагиуда.