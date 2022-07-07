Япония не знает, как заставить Россию продавать нефть за полцены

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее прокомментировал высказывания Кисиды об ограничении стоимости российской нефти. Мировые цены на ресурс из-за этого станут выше, самого топлива будет меньше, а вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, цитирует политика «ФедералПресс».