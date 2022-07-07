Япония не знает, как заставить Россию продавать нефть за полцены

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ответ на решение России по «Сахалину-2», что Токио заставит Москву продавать свою нефть вдвое дешевле мировой стоимости. Однако эти слова являются пустой угрозой, поскольку у страны нет механизма реализации такой меры.
Заявления Кисиды выглядят как неуместная бравада. Видимо, глава правительства хочет выглядеть бескомпромиссным борцом с северной соседкой, предполагает ИА Rex.
Хотя Россия не принимала никаких решений по поводу перевода Японии на рублевую оплату поставок топлива, заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара рассказал, что уже изучаются детали данной схемы. Это свидетельствует о том, что в Токио заранее готовятся и к подобному развитию событий.
При этом Кихара добавил, что Токио продолжит обсуждать с членами «Большой семерки» вопрос ограничения цен на российскую нефть. Также он пообещал впредь прилагать усилия для обеспечения энергобезопасности страны.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее прокомментировал высказывания Кисиды об ограничении стоимости российской нефти. Мировые цены на ресурс из-за этого станут выше, самого топлива будет меньше, а вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, цитирует политика «ФедералПресс».