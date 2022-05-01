    В тренде

    Япония может засекретить часть стратегии национальной обороны

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Япония может засекретить часть стратегии национальной обороны

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Ilya Galakhov/Global Look Press

    Правительство Японии изучает возможность засекречивания части стратегии национальной обороны. Об этом пишет агентство Киодо.

    Три документа, составляющие план обороны страны, будут пересмотрены в правительстве до 31 марта 2023 года. Собеседники издания считают, что под гриф секретности поместят положения о возможности Японии наносить превентивные удары по базам противника.

    «Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания», — отмечено в СМИ.

     Отмечается, что аналогичным образом в свое время поступили Соединенные Штаты. Так, государство хочет решить возможные спорные «обстоятельства», связанные с соседними странами. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »