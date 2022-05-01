Япония может засекретить часть стратегии национальной обороны

«Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания», — отмечено в СМИ.