Япония может засекретить часть стратегии национальной обороны

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Правительство Японии изучает возможность засекречивания части стратегии национальной обороны. Об этом пишет агентство Киодо.
Три документа, составляющие план обороны страны, будут пересмотрены в правительстве до 31 марта 2023 года. Собеседники издания считают, что под гриф секретности поместят положения о возможности Японии наносить превентивные удары по базам противника.
«Этот возможный шаг по частичному засекречиванию рекомендаций может быть сделан на основании позиции правящей Либерально-демократической партии, а также мнений ряда экспертов в области безопасности и дипломатии, которые были приглашены на закрытые правительственные заседания», — отмечено в СМИ.
Отмечается, что аналогичным образом в свое время поступили Соединенные Штаты. Так, государство хочет решить возможные спорные «обстоятельства», связанные с соседними странами.