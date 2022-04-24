    В тренде

    Япония и США проведут масштабные военные учения на острове Хоккайдо

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Япония и США проведут масштабные военные учения на острове Хоккайдо

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress/John Williams

    Силы самообороны Японии совместно с Корпусом морской пехоты
    США проведут совместные учения на острове Хоккайдо, сообщает издание Nikkei.

    По данным СМИ, маневры станут самым масштабным тренировочным
    мероприятием американских войск на японской территории. Цель учений заключается
    в «повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии
    угрозы».

    Маневры должны начаться в сентябре 2022 года и продлиться
    две недели. Прежде Япония и США проводили совместные учения на острове Хоккайдо
    в декабре 2021 года.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »