Япония и США проведут масштабные военные учения на острове Хоккайдо

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Силы самообороны Японии совместно с Корпусом морской пехоты
США проведут совместные учения на острове Хоккайдо, сообщает издание Nikkei.
По данным СМИ, маневры станут самым масштабным тренировочным
мероприятием американских войск на японской территории. Цель учений заключается
в «повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии
угрозы».
Маневры должны начаться в сентябре 2022 года и продлиться
две недели. Прежде Япония и США проводили совместные учения на острове Хоккайдо
в декабре 2021 года.
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